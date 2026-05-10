Guerre en Ukraine : plus de 350.000 soldats russes éliminés depuis le début du conflit (enquête)

Près de 352.000 soldats russes ont été éliminés depuis le début de la guerre en Ukraine jusqu’à la fin de l’année 2025, selon une nouvelle estimation publiée par les médias russes indépendants en exil Meduza et Mediazona. Un chiffre colossal qui illustre l’ampleur des pertes subies par Moscou dans le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’enquête a été publiée au moment même où la Russie célébrait le Jour de la Victoire lors d’un grand défilé militaire à Moscou. Mais au lieu d’apparaître comme une démonstration de puissance pour Vladimir Poutine, cette commémoration aurait surtout mis en lumière l’usure militaire et l’isolement diplomatique du Kremlin.

Selon les auteurs de l’étude, le bilan total des pertes des deux camps dépasserait désormais le demi-million de soldats éliminés, Russes et Ukrainiens confondus.

L’estimation repose sur plusieurs sources croisées : listes nominatives de soldats russes morts au combat, publications sur les réseaux sociaux, dossiers successoraux ainsi que données judiciaires russes. Mediazona et le service russe de la BBC ont notamment identifié près de 218.000 noms confirmés de soldats russes morts.

Pour parvenir à l’évaluation de 352.000 militaires éliminés, les chercheurs ont également analysé les taux anormaux de mortalité parmi les jeunes hommes en Russie.

Le rapport ne prend toutefois pas en compte les pertes enregistrées depuis janvier 2026 ni celles de milliers de combattants étrangers engagés aux côtés de Moscou, notamment des miliciens recrutés dans les territoires occupés ou des soldats nord-coréens envoyés par Kim Jong Un. Selon certaines estimations, au moins 6.000 Nord-Coréens auraient déjà été éliminés.

Dans le même temps, l’armée ukrainienne continue de subir de lourdes pertes humaines, alors que Volodymyr Zelensky tente d’accroître le coût militaire payé par Moscou sur le front.

Malgré les déclarations récentes de Vladimir Poutine affirmant penser que la guerre « se dirige vers sa fin », rien n’indique à ce stade une réelle volonté du Kremlin de faire des concessions majeures pour mettre un terme au conflit.