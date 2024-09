Guterres n'a pas parlé à Netanyahou depuis l'attaque du Hamas : les relations ONU-Israël sous tension

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a révélé dans une interview accordée à l'agence Reuters n'avoir eu aucun contact direct avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier. Cette absence de communication met en lumière les tensions croissantes entre l'organisation internationale et l'État hébreu.

"Je n'ai pas parlé avec lui car il n'a pas répondu à mes appels téléphoniques", a déclaré Guterres, soulignant ainsi la réticence de Netanyahou à engager un dialogue direct avec l'ONU. Cette situation intervient dans un contexte de critiques répétées d'Israël envers l'organisation internationale, accusée de partialité dans le conflit israélo-palestinien.

Malgré ce silence, Guterres affirme rester ouvert au dialogue : "Je n'ai aucune raison de ne pas lui parler. S'il vient à New York et demande à me voir, je serai très heureux de le rencontrer." La dernière rencontre entre les deux hommes remonte à septembre dernier, lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Depuis, les relations semblent s'être considérablement refroidies, notamment après l'attaque du Hamas et la réponse militaire israélienne à Gaza. Interrogé sur la possibilité d'une rencontre entre Netanyahou et Guterres en marge de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon, est resté évasif : "L'emploi du temps du Premier ministre n'a pas encore été finalisé." La prochaine Assemblée générale des Nations Unies pourrait offrir une opportunité de renouer le dialogue. Cependant, les observateurs restent prudents quant à la possibilité d'une avancée significative, compte tenu des tensions persistantes et des positions apparemment irréconciliables des différentes parties prenantes.