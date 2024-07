"Il s'agit d'une lutte entre la barbarie et la civilisation. Nous vaincrons", déclare Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain

"Nous nous rencontrons aujourd'hui à un carrefour de l'histoire", a déclaré Netanyahou en ouverture. "Ce n'est pas un choc des civilisations, c'est un choc entre barbarie et civilisation." Dans un discours enflammé de 52 minutes devant le Congrès américain, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé la détermination d'Israël a vaincre ses ennemis tout en esquissant sa vision pour l'avenir de Gaza.

Getty images via AFP

Saluant avec force le soutien du Président Biden, "dès le premier jour", le premier ministre Netanyahou a salué Noa Argemani, présente dans la salle, les soldats "musulmans, juifs et chrétiens" qui se sont battus ce jour-là puis ensuite, "comme des lions, certains présents qui avaient aussi fait le voyage avec lui jusque Washington.

Abordant la question des manifestations pro-palestiniennes, il a prévenu : "L'Iran voit les États-Unis comme son plus grand ennemi. Khamenei a admis qu'Israël n'est qu'un outil. La vraie guerre est contre les États-Unis, ceux qui manifestent ne sont que les idiots utiles de l'Iran."

Netanyahou a aussi défendu son bilan, affirmant qu' "Israël a mis en œuvre des mesures de précaution pour éviter les victimes civiles bien au-delà de ce qu'exigent les lois de la guerre." "Un nouveau Gaza émergera", a promis le Premier ministre, "un Gaza démilitarisé et non extrémiste". Et de préciser : "Nous devons assurer une liberté d'action militaire pour garantir que Gaza ne redevienne pas une menace pour Israël."

Netanyahou a conclu en liant le combat d'Israël à celui des États-Unis : "Notre combat est votre combat. Nos ennemis sont vos ennemis. Notre victoire sera votre victoire", pressant le Congrès de ne pas ralentir leur aide militaire. Benjamin Netanyahou a enfin promis "ne pas se reposer tant que chacun des otages ne sera pas rentré chez lui" et "y travailler", sans s'étendre sur l'avancée des négociations.

AP Ariel Schalit

Quelques heures plus tôt, son bureau avait annoncé décaler encore le voyage de l'équipe de négociateurs à Doha, et ce alors même que les familles enjoignaient le Premier ministre de conclure l'accord avec le Hamas avant de s'envoler pour Washington. A l'extérieur du Congrès, des manifestants s'étaient réunis pour crier leur colère et leur frustration, face à un Premier ministre qu'ils accusent de "saboter le deal".