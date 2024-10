ILGA World rejette la candidature de Tel Aviv pour sa prochaine conférence, l'association israélienne dénonce un boycott

ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) a annoncé le retrait de la candidature de Tel Aviv pour l'organisation de sa prochaine conférence mondiale en 2026-2027. Cette décision, prise lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, a été motivée par des "préoccupations multiples" et justifiée par "une violation présumée des objectifs constitutionnels de l'organisation".

Emmanuel DUNAND / AFP

L'association internationale a présenté ses excuses à ses membres pour cette candidature et particulièrement à ses hôtes sud-africains, reconnaissant que la simple possibilité de voter pour ou contre Israël en Afrique du Sud aurait été "en contradiction avec la solidarité sans équivoque pour le peuple palestinien", compte tenu de l'expérience historique de l'apartheid dans ce pays.

L'association israélienne a appelé la communauté internationale à "soutenir les voix libérales plutôt que de les boycotter"

En réponse, l'Aguda - l'Association pour l'égalité LGBTQ+ en Israël - a souligné ses cinquante années d'engagement en faveur des droits LGBTQ+ et des droits humains pour tous, mettant en avant son travail auprès des communautés diverses d'Israël.

"Depuis un demi-siècle, nous soutenons activement la communauté LGBTQ+ dans toute sa diversité, y compris les membres de la communauté arabe et les demandeurs d'asile palestiniens persécutés pour leur orientation sexuelle et leur identité de genre", a déclaré l'Aguda, soulignant son rôle dans la construction d'une société plus égalitaire.

L'organisation israélienne a particulièrement insisté sur le fait que la communauté LGBTQ+ ne devrait pas être tenue responsable des politiques gouvernementales. "En tant que communauté, nous conjuguons notre identité LGBTQ+ avec notre citoyenneté israélienne, tout en continuant à défendre les valeurs démocratiques et les droits humains dans notre société", a précisé l'association, appelant la communauté internationale à "soutenir les voix libérales plutôt que de les boycotter".