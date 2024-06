Tentative d'attentat devant l'ambassade d'Israël à Belgrade : Un homme abattu après avoir attaqué un policier

Un individu muni d'un arc et d'une arbalète a attaqué un officier de police en faction devant l'ambassade d'Israël à Belgrade, en Serbie.

D'après les médias serbes, l'assaillant a tiré une arbalète qui a blessé le policier au cou. Malgré sa blessure, l'agent a réussi à riposter, abattant l'agresseur sur place. L'ambassade était fermée et son personnel était absent au moment de l'incident. Le vice-ministre serbe de l'Intérieur, Ivica Dačić, a fait une déclaration sur la situation. Il a confirmé que le policier blessé est conscient et a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. M. Dačić a également annoncé qu'une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cet incident. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié l'incident de "tentative d'attentat terroriste". "Aujourd'hui, une tentative d'attentat terroriste s'est produite à proximité de l'ambassade d'Israël à Belgrade. L'ambassade a été fermée et aucun membre du personnel de l'ambassade n'a été blessé. Un policier local a été blessé. Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête", peut-on lire dans le communiqué. M. Dacic a ensuite déclaré à des journalistes que l'attaque qu'elle était « liée à plusieurs personnes soupçonnées de longue date d'avoir des connections avec le mouvement wahhabite », branche de l'islam qui domine en Arabie saoudite. Plusieurs personnes ont été arrêtées « de façon préventive », et le niveau d'alerte a été relevé à Belgrade, a encore indiqué le ministre de l'Intérieur.