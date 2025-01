Investiture de Trump : Eric Zemmour invité, Marine Le Pen mise à l'écart

Éric Zemmour et sa compagne, l'eurodéputée Sarah Knafo, ont reçu une invitation pour assister à la cérémonie d'investiture du président élu américain, selon plusieurs sources proches du couple. Cette invitation exclusive crée un malaise certain au sein du Rassemblement National, principal, dont la figure de proue Marine Le Pen n'a pas été conviée.

Le choix de Zemmour n'est pas anodin. Malgré un score modeste de 7% à la présidentielle de 2022, il partage avec Trump et son allié Elon Musk une vision économique libérale qui tranche avec le protectionnisme prôné par Marine Le Pen. Sarah Knafo, unique eurodéputée du parti Reconquête, a d'ailleurs cultivé activement ses relations avec l'équipe Trump, participant notamment à un événement avec l'ancien président en octobre dernier. Cette invitation met en lumière le paradoxe des relations entre Trump et Le Pen. Bien que leurs plateformes politiques semblent alignées sur des thèmes comme l'immigration, les deux figures n'ont jamais développé la même proximité que celle que Trump entretient avec d'autres leaders de la droite européenne, comme Viktor Orbán en Hongrie ou Giorgia Meloni en Italie. Le souvenir d'une tentative infructueuse de rencontre à New York en 2017 reste probablement encore vif dans l'esprit de la leader du Rassemblement National. Les enjeux dépassent la simple symbolique diplomatique. Le programme économique de Trump, notamment ses menaces de guerre commerciale avec l'Union européenne, pourrait mettre en difficulté Le Pen vis-à-vis de son électorat ouvrier. De plus, le style imprévisible du président élu américain cadre mal avec la stratégie de "dédiabolisation" poursuivie par le Rassemblement National. Face à cette situation, le parti de Marine Le Pen tente de réagir. Une délégation du Rassemblement National est en cours de constitution pour se rendre à Washington, avec ou sans invitation officielle. Comme l'explique un conseiller de Le Pen, "établir des contacts avec le nouveau président de la première puissance mondiale est presque un devoir républicain."

Cette configuration particulière intervient alors qu'Elon Musk étend son influence en politique européenne, soutenant notamment l'AfD en Allemagne malgré les controverses entourant ce parti. Le milliardaire, qui a récemment assisté à la réouverture de Notre-Dame aux côtés de Trump, reste curieusement silencieux sur la France, où Emmanuel Macron tente de le convaincre, ainsi que Trump, de participer à un sommet sur l'intelligence artificielle prévu en février à Paris.