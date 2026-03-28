Islamabad accueille une réunion sur la guerre au Moyen-Orient

Les chefs de la diplomatie du Pakistan, de l’Arabie saoudite, de la Turquie et de l’Égypte doivent se réunir dimanche et lundi à Islamabad pour évoquer la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions régionales. Cette rencontre, annoncée par le ministère pakistanais des Affaires étrangères, s’inscrit dans un contexte de tensions accrues et de préoccupations croissantes quant à une possible extension du conflit.

Selon le communiqué officiel, les ministres se retrouveront les 29 et 30 mars dans la capitale pakistanaise pour mener «des discussions approfondies» sur plusieurs dossiers, avec un accent particulier sur les efforts de désescalade. Les échanges devraient porter sur les moyens diplomatiques susceptibles de contenir les violences et de favoriser un apaisement durable dans la région.

La participation de ces quatre pays, acteurs influents du monde musulman et partenaires clés sur la scène internationale, témoigne d’une volonté de coordination face à une crise qui dépasse désormais les seuls acteurs directement impliqués. Islamabad entend ainsi se positionner comme un lieu de dialogue et de concertation, à un moment où les initiatives diplomatiques peinent à s’imposer face à la dynamique militaire.