Israël acceptera bientôt une invitation à la réunion du Conseil de l'UE (ministre des Affaires étrangères)

Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré à son homologue hongrois qu'Israël accepterait la récente invitation à participer à la réunion du Conseil d'association israélo-européen, mais seulement après que Budapest aura assumé la présidence du Conseil de l'UE en juillet.

Au début du mois, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a invité Israël à une réunion "ad hoc" du Conseil d'association pour discuter de la guerre de Gaza, la première depuis 2022. Certains craignaient que cette réunion ne serve à réprimander Israël à propos du conflit. La Belgique occupe actuellement la présidence, et la Hongrie est considérée comme beaucoup plus favorable à Israël.

Lors de sa rencontre à Budapest, M. Katz a déclaré au ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, que la présidence hongroise constituait "une occasion sans précédent d'améliorer la position d'Israël au sein de l'UE". Selon M. Katz, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, attend que les instances internationales adoptent des résolutions appelant à un cessez-le-feu qui ne soit pas conditionné par la libération d'otages, et "il est donc important que le monde soit déterminé et dise clairement qu'il n'y a aucune chance que cela se produise". En ce qui concerne les tentatives de cessez-le-feu au Liban, M. Katz affirme qu'Israël souhaite une solution diplomatique, mais que le Hezbollah l'empêche. "Si nous devons nous battre, nous le ferons et nous vaincrons le Hamas militairement", a-t-il déclaré.