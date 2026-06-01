Le ministère israélien de la Défense a dénoncé avec virulence la décision du gouvernement français de limiter la participation officielle d'Israël au salon international de défense Eurosatory, prévu ce mois-ci à Paris. Selon Jérusalem, cette mesure empêchera l'État hébreu de disposer d'un pavillon national et de participer officiellement à l'un des plus importants rendez-vous mondiaux de l'industrie de l'armement.

D'après le ministère, Paris a interdit la présence de représentants officiels israéliens à l'exposition et a refusé l'ouverture d'un pavillon national israélien. Les entreprises de défense israéliennes seraient en outre autorisées à présenter uniquement des systèmes de défense aérienne, tandis que les équipements offensifs seraient exclus de l'événement. Israël estime que ces restrictions constituent un traitement discriminatoire qui ne s'applique pas aux autres pays participants et qui contrevient aux usages habituellement observés lors des salons internationaux de défense.

Dans son communiqué, le ministère de la Défense qualifie cette décision de "honteuse" et affirme qu'elle repose sur des considérations à la fois politiques et commerciales. Les autorités israéliennes estiment qu'elle s'inscrit dans une tendance plus large des relations franco-israéliennes observée ces dernières années et accusent la France de s'écarter des valeurs qu'elle revendique défendre.

Le ministère israélien soutient également que Paris cherche à exclure les systèmes d'armes offensifs israéliens malgré leurs performances opérationnelles démontrées contre les organisations terroristes et les régimes hostiles. Selon le communiqué, ces technologies ont fait preuve d'une précision et d'une efficacité exceptionnelles face à des menaces qui, aux yeux d'Israël, concernent non seulement sa propre sécurité mais également la stabilité régionale et internationale.