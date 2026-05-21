Israël accuse une agence de l’ONU d’aider une organisation liée au terrorisme

Le COGAT, l’organisme israélien chargé de la coordination des activités gouvernementales en Judée-Samarie et à Gaza, a adressé une demande exceptionnelle au Programme alimentaire mondial de l’ONU, lui demandant de cesser immédiatement tout soutien à l’organisation turque IHH.

Dans une lettre officielle envoyée jeudi à la direction du PAM, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Yoram Halevi, exige l’arrêt de tout transfert de carburant, d’aide ou de ressources à l’IHH, que l’État d’Israël considère comme une organisation terroriste depuis mai 2008.

Selon le COGAT, cette demande intervient après des informations selon lesquelles l’agence onusienne aurait transféré du carburant à l’IHH à l’intérieur de la bande de Gaza. L’organisation turque est également accusée par Israël d’avoir promu les récentes flottilles vers Gaza.

Dans son courrier, Yoram Halevi rappelle que les activités de l’IHH sont interdites par la loi israélienne et avertit que tout soutien apporté à une organisation terroriste peut constituer une infraction grave.

Le COGAT affirme qu’Israël considère avec la plus grande sévérité toute tentative d’utiliser le mécanisme d’aide humanitaire au profit d’organisations terroristes, directement ou indirectement. Il souligne que l’aide destinée à Gaza doit servir exclusivement la population civile, et non des entités liées au Hamas sous couvert humanitaire.