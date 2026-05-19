Le COGAT affirme que 80 % des habitants de Gaza souhaitent quitter l’enclave

Le COGAT, l’organisme du ministère israélien de la Défense chargé de la coordination civile à Gaza et en Judée-Samarie, a présenté à de hauts responsables politiques israéliens une enquête selon laquelle environ 80 % des habitants de Gaza souhaiteraient émigrer de l’enclave.

Les personnes interrogées devaient indiquer les sujets sur lesquels elles souhaitaient recevoir davantage d’informations. Près de 80 % auraient répondu vouloir des renseignements sur un mécanisme permettant de quitter Gaza vers un pays tiers, via les points de passage de Rafah et Kerem Shalom.

À l’inverse, 17,5 % des répondants auraient demandé des informations sur les livraisons de nourriture et d’aide humanitaire, et seulement 2,5 % sur les questions médicales.

Depuis le début de la guerre, plus de 44 000 habitants de Gaza auraient quitté l’enclave pour des soins médicaux ou grâce à un visa pour un pays tiers, via Kerem Shalom ou Rafah. Selon des responsables israéliens, le nombre réel de Gazaouis souhaitant partir pourrait être encore plus élevé, certains habitants ayant pu craindre de répondre ouvertement.