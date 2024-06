Israël et le Kosovo vont autoriser l'entrée sans visa de leurs ressortissants respectifs

Les citoyens du Kosovo et d'Israël pourront se rendre dans l'autre pays sans visa après la signature d'un accord ce mardi entre les deux gouvernements, selon le ministère kosovar des affaires étrangères.

L'accord d'exemption de visa a été signé dans la capitale kosovare, Pristina, par le ministre de l'Intérieur en visite, Moshe Arbel, et la ministre kosovare des Affaires étrangères, Donika Gervalla. Selon Mme Gervalla, l'accord "ouvrira un nouveau chapitre dans la promotion de notre pays, de notre coopération et de notre développement économique, du développement de l'éducation des jeunes et de la mise en œuvre d'initiatives et de projets communs entre nos citoyens et nos pays à l'avenir". L'exemption de visa entrera en vigueur en septembre. Aucune précision n'est donnée quant à la durée du séjour. Le Kosovo et Israël ont officiellement établi des liens diplomatiques en février 2021. Israël est le 117e pays à reconnaître le Kosovo.