Israël expose ses technologies de défense au salon ILA Berlin sur fond d’exportations record

Le ministère israélien de la Défense participe cette semaine au salon aéronautique et de défense ILA Berlin 2026 à la tête d’une délégation réunissant quinze entreprises du secteur, dans un contexte marqué par des exportations militaires israéliennes record. La cérémonie d’ouverture du pavillon national israélien s’est tenue mercredi sous l’égide de la Direction de la coopération internationale en matière de défense (SIBAT), en présence des principaux dirigeants de l’industrie de défense du pays.

Cette participation intervient après une année historique pour les exportations de défense israéliennes, qui ont dépassé les 19 milliards de dollars en 2025. Cette progression a notamment été portée par l’extension de l’accord conclu avec l’Allemagne autour du système antimissile Arrow 3.

Organisé tous les deux ans à Berlin, le salon ILA est considéré comme l’un des plus importants rendez-vous mondiaux de l’aéronautique, du spatial et de la défense. Pour Israël, l’événement représente une vitrine stratégique destinée à renforcer les partenariats existants avec l’Allemagne et à développer de nouvelles coopérations avec d’autres pays européens.

La délégation israélienne présente plusieurs technologies de défense éprouvées en conditions opérationnelles, couvrant notamment les systèmes aérospatiaux, la défense aérienne, les plateformes sans pilote et les solutions de lutte antidrones, les radars, la guerre électronique, les systèmes de commandement et de contrôle intégrant l’intelligence artificielle, ainsi que les technologies de sécurité intérieure.

Le directeur du SIBAT, Yair Kulas, a souligné que la demande internationale pour les technologies israéliennes continuait de croître, estimant que la présence d’Israël à Berlin reflétait la volonté du ministère de la Défense d’approfondir sa coopération stratégique avec l’Allemagne et d’élargir ses partenariats industriels en Europe.

L’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor, a quant à lui affirmé que les technologies exposées démontraient la contribution d’Israël à la sécurité de l’Allemagne et de l’Europe, dans un contexte de défis sécuritaires communs, notamment face à l’influence iranienne et à la menace terroriste. Il a également mis en avant le potentiel de futurs projets conjoints dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de la production industrielle.

Parmi les entreprises israéliennes présentes figurent notamment Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) et Rafael Advanced Defense Systems, aux côtés d’une douzaine d’autres sociétés spécialisées dans les technologies de défense et de sécurité.