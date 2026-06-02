Record historique pour l’export militaire israélien

Israël a battu un nouveau record dans le secteur de la défense.

Le ministère israélien de la Défense a annoncé que les exportations militaires ont atteint 19,2 milliards de dollars en 2025, soit plus de 53 milliards de shekels et une hausse d’environ 30 % par rapport à l’année précédente.

En cinq ans, les exportations sécuritaires israéliennes ont plus que doublé et ont été multipliées par quatre sur la dernière décennie.

Selon le rapport remis au ministre israélien de la Défense, Israël Katz, par le directeur général du ministère, Amir Baram, et le chef du SIBAT, Yair Koles, les industries de défense israéliennes ont signé des centaines de nouveaux contrats à travers le monde.

Plus de la moitié des accords conclus en 2025 – 53 % – correspondent à des « méga-contrats » dépassant les 100 millions de dollars chacun.

Les ventes d’État à État ont également atteint un niveau inédit, avec près de 10 milliards de dollars d’accords gouvernementaux, représentant plus de la moitié des transactions.

Les systèmes de missiles, roquettes et défense aérienne restent le principal moteur des exportations israéliennes avec 29 % du volume total.

Les systèmes d’observation et d’optronique enregistrent une forte progression, passant de 6 % à 22 % des contrats en un an.

L’Europe demeure le premier marché pour l’industrie sécuritaire israélienne avec 36 % des exportations, devant l’Asie-Pacifique (32 %), le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (15 %) et l’Amérique du Nord (13 %).

Le ministère israélien de la Défense attribue cette progression à la réforme engagée pour ouvrir de nouveaux marchés et alléger certaines procédures d’exportation, mais aussi à la demande internationale alimentée par les performances opérationnelles de Tsahal depuis le 7 octobre et pendant la guerre régionale.

« Le succès de l’export militaire reflète directement la puissance israélienne », a déclaré Israël Katz, soulignant que les performances de Tsahal à Gaza, au Liban, en Iran et au Yémen renforcent l’attractivité des technologies israéliennes sur la scène internationale.