Gaza : Tsahal annonce l’élimination d’un terroriste du Hamas travaillant comme médecin

Tsahal a annoncé lundi avoir éliminé, lors d’une frappe ciblée menée samedi dans le centre de la bande de Gaza, Jamal Abu Aoun, présenté comme commandant de section au sein de la branche armée du Hamas.

Selon l’armée israélienne, le terroriste exerçait parallèlement comme médecin à l’hôpital Yafa de Deir al-Balah.

Tsahal affirme qu’il commandait des terroristes du Hamas et qu’il était impliqué dans la planification et la promotion d’attaques contre les forces israéliennes et l’État d’Israël.

L’armée affirme également qu'il a participé récemment aux efforts de reconstruction et de renforcement des capacités militaires du Hamas, en violation de l’accord de cessez-le-feu.

Dans son communiqué, Tsahal estime que ce cas constitue « un nouvel exemple de l’utilisation cynique par le Hamas de fonctions civiles à des fins terroristes ».

Les forces israéliennes déployées dans le secteur ont assuré qu’elles poursuivraient leurs opérations afin d’éliminer toute menace immédiate.