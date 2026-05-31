Hamas : plusieurs responsables pourraient remplacer les chefs éliminés

Les éliminations successives menées par Israël contre les principaux commandants des Brigades al-Qassam plongent le Hamas dans une crise de succession sans précédent. Selon plusieurs sources citées par le quotidien Asharq Al-Awsat, le mouvement terroriste islamiste envisage désormais la mise en place d’une direction collégiale pour combler le vide laissé au sommet de sa branche armée.

En moins de deux semaines, Israël a notamment éliminé Izz al-Din al-Haddad, son successeur Mohammed Odeh, ainsi qu’Imad Aslim, commandant adjoint de la brigade de Gaza. Selon les sources du Hamas, ces pertes ont considérablement affaibli la chaîne de commandement militaire du mouvement.

Face à cette situation, plusieurs options sont à l’étude. L’une d’elles consisterait à créer un conseil militaire composé de cinq commandants chargés de diriger collectivement les Brigades al-Qassam jusqu’à ce que les conditions permettent la nomination d’un nouveau chef unique. Cette formule s’inspirerait du modèle déjà adopté par la direction politique du Hamas.

Parmi les noms évoqués figure Imad Aqel, considéré comme le dernier membre encore actif de l’actuel conseil militaire. Plusieurs autres responsables militaires sont également cités, notamment Muhannad Rajab, commandant de la brigade de Gaza, ou encore Izz al-Din al-Beik, à la tête de la brigade Nord.

Selon les sources interrogées, le Hamas redoute qu’une désignation rapide n’expose immédiatement le futur dirigeant à de nouvelles tentatives d’élimination. Le mouvement pourrait donc privilégier la discrétion et retarder l’annonce de toute décision.

Cette réflexion intervient alors que le Hamas traverse ce qu’il considère comme la période la plus critique de son histoire depuis sa création en 1987, après des mois d’opérations israéliennes ayant visé une grande partie de son commandement militaire.