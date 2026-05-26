Israël annonce avoir visé le nouveau chef militaire du Hamas à Gaza

Benjamin Netanyahou et Israel Katz ont confirmé mardi soir que Tsahal avait mené une frappe ciblée contre Mohammed Odeh, présenté comme le nouveau chef de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza.

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Selon le communiqué conjoint publié par les deux dirigeants israéliens, Mohammed Odeh avait récemment succédé à Izz al-Din al-Haddad, éliminé lors d’une frappe israélienne le 15 mai dernier à Gaza-ville.

Des médias palestiniens ont rapporté qu’un immeuble résidentiel du quartier de Rimal, à Gaza-ville, avait été touché lors de l’attaque.

Israël accuse Mohammed Odeh d’avoir joué un rôle central dans les attaques du 7 octobre 2023. Il dirigeait alors les services de renseignement du Hamas et serait impliqué dans « le meurtre, l’enlèvement et les attaques contre de nombreux civils israéliens et soldats de Tsahal ».

Selon le média saoudien Asharq Al-Awsat, Odeh était considéré comme un proche collaborateur d’Izz al-Din al-Haddad et participait à la reconstruction de la structure militaire du Hamas après l’élimination successive de plusieurs hauts responsables du mouvement, dont Mohammed Deif et Mohammed Sinwar.

Toujours selon ces informations, Mohammed Odeh aurait déjà été approché après la mort de Mohammed Sinwar pour prendre la tête des brigades al-Qassam, mais aurait dans un premier temps refusé.

Dans leur communiqué, Netanyahou et Katz ont affirmé qu’Israël poursuivrait tous les responsables impliqués dans le massacre du 7 octobre : « Tôt ou tard, Israël les atteindra tous. »