Benjamin Netanyahou annonce l’élimination du chef militaire du Hamas à Gaza

Benjamin Netanyahou a annoncé ce dimanche l’élimination d’Izz ad-Din al-Haddad, présenté comme le numéro un de la branche militaire du Hamas à Gaza.

S’exprimant au début d’une réunion spéciale du gouvernement organisée pour Yom Yerushalayim, au musée de la Knesset dans l’ancien bâtiment Beit Frumin, le Premier ministre a qualifié Izz ad-Din al-Haddad de « maître des meurtres ». Selon lui, il était responsable du meurtre, des blessures et de l’enlèvement de milliers de civils israéliens et de soldats de Tsahal.

Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël avait tenu sa promesse de ramener tous les otages, jusqu’au dernier, et qu’il tiendrait aussi son second engagement : éliminer tous les organisateurs du massacre et des enlèvements du 7-Octobre.

« Tous les architectes du massacre et tous les architectes des enlèvements seront éliminés jusqu’au dernier, et nous sommes très proches d’achever cette mission », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également affirmé qu’Israël contrôle désormais environ 60 % de la bande de Gaza. Il a répété que l’objectif de l’opération reste d’empêcher Gaza de représenter à nouveau une menace pour Israël.

Benjamin Netanyahou a aussi évoqué la situation au Liban, où Tsahal continue selon lui de saisir et nettoyer des zones afin de protéger les localités israéliennes. Il a reconnu que le Hezbollah tente d’adapter ses méthodes, notamment avec l’utilisation de drones à fibre optique.

Face à cette menace, le Premier ministre dit avoir réuni une équipe spéciale avec le ministre de la Défense et des experts civils et militaires. Il affirme leur avoir donné une consigne claire : trouver une réponse sans limite budgétaire.

Benjamin Netanyahou a enfin indiqué que les autorités israéliennes restent attentives à l’Iran. Il doit s’entretenir dans la journée avec Donald Trump, notamment pour évoquer son voyage en Chine et les différents scénarios régionaux.