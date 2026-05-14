Mahmoud Abbas reconnaît la poursuite des paiements aux terroristes palestiniens détenus

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a reconnu que la politique de versements aux terroristes palestiniens détenus se poursuivait, malgré les affirmations selon lesquelles ce dispositif avait été annulé.

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Lors de la 8e conférence générale du Fatah, Mahmoud Abbas s’est plaint du gel par Israël de fonds destinés à l’Autorité palestinienne, affirmant que Ramallah en avait besoin notamment « pour payer les prisonniers ». « Nous avons besoin de cet argent pour payer les fonctionnaires, les prisonniers, etc., ainsi que d’autres dépenses », a déclaré le dirigeant de l'Autorité palestinienne.

Cette déclaration relance la polémique autour de la la politique du « Pay-for-Slay », un système par lequel l’Autorité palestinienne verse des allocations à des terroristes palestiniens détenus, y compris à des personnes condamnées pour des attentats contre des Israéliens, ainsi qu’à leurs familles. Israël dénonce depuis des années ce mécanisme, qu’il considère comme une incitation financière au terrorisme.

Mahmoud Abbas avait pourtant affirmé que cette politique avait été supprimée, dans le cadre d’efforts destinés à répondre aux pressions américaines et israéliennes. Ses propos devant le Fatah semblent toutefois indiquer que les paiements n’ont pas cessé, ou qu’ils se poursuivent sous une autre forme.

Pour Israël, cette reconnaissance pourrait renforcer la justification du gel partiel des recettes fiscales collectées pour le compte de l’Autorité palestinienne. Ces fonds constituent une ressource essentielle pour Ramallah, qui traverse une crise budgétaire chronique.

Cette séquence intervient alors que l’Autorité palestinienne cherche à préserver sa légitimité interne tout en affichant, à l’extérieur, une volonté de réforme. Les déclarations de Mahmoud Abbas risquent au contraire d’alimenter les critiques sur la persistance d’un système jugé incompatible avec toute perspective de normalisation ou de relance politique.