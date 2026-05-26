Tsahal annonce la destruction de 11 km de tunnels du Hamas à Beit Hanoun

L’armée israélienne a annoncé mardi avoir achevé une vaste opération d’ingénierie militaire dans la région de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, au cours de laquelle plus de 11 kilomètres de tunnels du Hamas ont été localisés puis détruits.

Selon Tsahal, les forces de la brigade nord et l’unité d’élite du génie militaire Yahalom, sous le commandement de la division 252, ont mené pendant plusieurs mois des opérations systématiques visant à démanteler les infrastructures terroristes souterraines et aériennes dans le secteur, situé à l’est de la « ligne jaune ».

L’armée affirme que des centaines de forages et d’opérations technologiques ont permis d’identifier puis neutraliser les tunnels. Des centaines d’autres infrastructures terroristes situées en surface auraient également été détruites au cours des combats.

Tsahal décrit Beit Hanoun comme l’un des principaux bastions du Hamas dans le nord de Gaza, transformé au fil des vingt dernières années en véritable « ville terroriste ». Selon l’armée israélienne, le Hamas y avait développé un vaste réseau souterrain sous des quartiers résidentiels, des écoles, des mosquées et des bâtiments publics afin d’y stocker des armes et d’y préparer des attaques contre Israël.

L’armée rappelle également que de nombreuses attaques contre les localités israéliennes du Néguev occidental ont été lancées depuis Beit Hanoun, notamment des tirs de roquettes et de missiles antichars. Tsahal souligne aussi que des centaines de terroristes ayant participé au massacre du 7 octobre étaient partis de cette zone après des mois de préparation opérationnelle.

Le communiqué militaire insiste sur le fait que la destruction de ces infrastructures vise avant tout à renforcer la sécurité des communautés israéliennes proches de la frontière avec Gaza et à empêcher que « les événements du 7 octobre ne se reproduisent ».

Tsahal affirme désormais contrôler entièrement le secteur situé à l’intérieur de la « ligne jaune », après des mois d’opérations intensives menées dans cette zone stratégique.