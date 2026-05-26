Miri Regev dénonce la paralysie de l’aéroport Ben Gourion

La ministre israélienne des Transports Miri Regev a adressé une lettre urgente au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de la Défense Israel Katz et au chef par intérim du Conseil de sécurité nationale afin d’exiger l’évacuation immédiate des avions ravitailleurs américains stationnés à l’aéroport Ben Gourion.

Selon la chaîne israélienne N12, Regev estime que la présence massive de ces appareils militaires américains paralyse gravement l’activité civile de l’aéroport, au moment même où plusieurs compagnies étrangères commencent à reprendre leurs vols vers Israël.

« Le secteur de l’aviation civile est de facto sous blocus opérationnel », écrit-elle dans sa lettre. La ministre affirme que les places de stationnement sont saturées, que les capacités d’accueil ont été drastiquement réduites et que l’aéroport fonctionne bien en dessous des besoins nationaux.

Le ministère des Transports estime qu’il serait possible de transférer les avions ravitailleurs vers des bases de l’armée de l’air israélienne sans nuire aux opérations militaires ni à la coordination avec Washington. Regev qualifie cette option de « seule solution réaliste » pour éviter des dommages économiques majeurs et une aggravation durable de la crise du transport aérien.

En coulisses, la pression monte dans le secteur aérien israélien. Plusieurs compagnies israéliennes et étrangères dénoncent des difficultés croissantes pour obtenir des créneaux de décollage et des places de stationnement à l’approche de la saison estivale. Certaines auraient même menacé de réduire davantage leurs opérations si aucune solution rapide n’est trouvée.

Des responsables sécuritaires restent toutefois opposés à cette idée, soulignant que le déploiement des avions américains répond à des impératifs stratégiques sensibles liés à la coopération militaire avec les États-Unis dans un contexte régional tendu.

Parallèlement, plusieurs grandes compagnies internationales, dont Delta Air Lines, United Airlines et Air Canada, ont suspendu leurs vols vers Israël jusqu’en septembre.