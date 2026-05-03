Gaza-Nord : Tsahal détruit des tunnels et élimine des terroristes

Les forces israéliennes annoncent la fin d’une nouvelle phase d’opérations dans le nord de la bande de Gaza, marquée par la destruction d’infrastructures souterraines du Hamas et l’élimination de nombreux terroristes. Selon le porte-parole de l’armée, les unités de réserve de la brigade « Poing d’acier » (205), opérant sous le commandement de la division 252, ont été déployées ces deux derniers mois à l’est de la « ligne jaune », zone stratégique de séparation.

Au cours de leur mission, les soldats, en coordination avec l’unité du génie Yahalom, ont détruit huit axes souterrains et mené plus de six kilomètres de forages systématiques destinés à détecter et neutraliser les réseaux de tunnels le long de la « ligne jaune ».

Parallèlement, des dizaines de terroristes ont été éliminés et divers équipements militaires appartenant au Hamas ont été saisis.

Cette intervention marque le sixième cycle opérationnel de la brigade depuis le début du conflit. Lors de déploiements précédents, ces forces avaient également été engagées dans le sud de la bande de Gaza ainsi que dans le sud du Liban, illustrant leur rôle central dans les opérations de Tsahal.

GPO

À l’issue de cette mission, la brigade 205 doit être remplacée par les unités de la brigade 14, qui prendront position dans la zone. L’armée israélienne précise que ses forces relevant du commandement Sud restent déployées conformément aux modalités de l’accord de cessez-le-feu en vigueur.

Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin d’éliminer toute menace immédiate pesant sur ses soldats et sur les civils israéliens, dans un contexte sécuritaire toujours instable dans le territoire.