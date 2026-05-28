Tsahal élimine un responsable financier du Hamas

Tsahal a annoncé avoir éliminé Ihab Khrizim dans la région de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon l’armée israélienne, Khrizim dirigeait un important réseau de transfert de fonds du Hamas et était responsable de l’acheminement de millions de dollars vers la branche militaire de l’organisation terroriste.

Tsahal affirme que, ces derniers mois, il avait continué à violer le cessez-le-feu en aidant le Hamas à préparer des attaques imminentes contre des soldats israéliens et des civils.

L’armée israélienne présente son élimination comme un coup dur porté aux efforts du Hamas pour se réorganiser et reconstruire ses capacités militaires.

Un autre responsable du Hamas, Mohammed al-Habash, a également été tué lors de la même frappe. Il était commandant d’une unité au sein du quartier général de production du Hamas et aurait participé, pendant la guerre, à la fabrication d’armes pour l’organisation.