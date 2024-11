"Israël gagne et nous n'avons aucune intention de nous en excuser", l'ancienne otage Mia Shem prend la parole à New York

La survivante des otages Mia Shem a pris la parole aujourd'hui (mardi) lors de la conférence "Shourat Hadin" à New York, destinée à lutter contre l'antisémitisme. "Je suis venue ici pour crier au monde et à la plus grande puissance mondiale, pour exiger que le prochain président ou la prochaine présidente qui sera élu(e) aux États-Unis fasse tout son possible pour libérer les otages." .La conférence "Shourat Hadin" a réuni 50 organisations juives, des célébrités et des leaders d'opinion américains pro-israéliens, dont le commentateur conservateur Douglas Murray, le comédien Michael Rapaport, le professeur de droit Alan Dershowitz et d'autres.8.

שורת הדין מיה ושם ואימה בוועדת "שורת הדין" בניו יורק

La survivante des otages a partagé : "J'ai été enlevée à Gaza non pas à cause d'un conflit sur un bout de terre ou une politique, j'ai été enlevée à Gaza par des terroristes armés assoiffés de sang avec des intentions malveillantes de nuire à des civils innocents. Mes amis qui étaient venus célébrer leur jeunesse se sont retrouvés au milieu de l'enfer et de l'horreur."

Le consul d'Israël à New York, Ophir Akunis, a ouvert la conférence en déclarant : "Ce qui était au Moyen-Orient n'est pas ce qui sera. Israël continuera d'agir pour protéger ses citoyens sur tous les fronts. De Téhéran au Yémen, de Rafah à Beyrouth, en Samarie et en Judée. Israël gagne et nous n'avons aucune intention de nous en excuser. Nous n'avons pas commencé cette guerre ni violé les cessez-le-feu, nous sommes déterminés à restaurer la sécurité pour nos citoyens."