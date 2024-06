Israël/Hezbollah : "Le risque de guerre au nord est de plus en plus élevé" (média)

Selon une information du site Politico, les services de renseignement américains estiment que le risque d'un conflit au Liban s'accroît de manière significative. Cette évaluation, publiée jeudi soir, souligne une inquiétude croissante quant à une possible escalade entre Israël et le Hezbollah dans les semaines à venir, en particulier dans le contexte de l'échec des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza.

Des responsables américains ont confié à Politico que des efforts importants sont actuellement déployés pour apaiser les tensions. Ils ont soutenu qu'une trêve à Gaza aurait pu faciliter ce processus, mais qu'une telle perspective semble actuellement improbable. Pendant ce temps, tant au Liban qu'en Israël, on rapporte que des plans de guerre sont en cours d'élaboration et que les deux parties continuent de se préparer à un éventuel affrontement d'envergure. L'administration Biden, tout en reconnaissant les déclarations des deux parties affirmant ne pas souhaiter une extension du conflit, constate que les risques d'escalade ne cessent d'augmenter malgré les efforts diplomatiques. Selon le média, le timing exact d'un potentiel conflit reste incertain, notamment en raison des efforts d'Israël pour reconstituer ses stocks et procéder à de nouvelles mobilisations. Le média indique que les estimations américaines sont même plus optimistes que celles de certains pays européens. Ces derniers envisageraient la possibilité d'un conflit éclatant dans les prochains jours, ce qui a conduit plusieurs nations européennes à conseiller à leurs citoyens de quitter le Liban. Le Canada aurait même entamé la première phase de son plan d'évacuation.

Un haut responsable de l'administration Biden a souligné lors d'un briefing que la logique du Hezbollah, liant la situation au Liban à celle de Gaza, est fermement rejetée par les États-Unis. Cette position souligne les divergences de perspectives entre les différents acteurs impliqués. Une autre information du site Politico cette semaine a mis en lumière la montée des tensions, avec des responsables américains évoquant des renseignements indiquant qu'une attaque d'envergure pourrait survenir avec un préavis très court, que ce soit du côté libanais ou israélien.