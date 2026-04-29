Israël impose des sanctions contre la flottille pour Gaza en raison de ses liens avec le Hamas

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé l'imposition de sanctions contre une campagne de collecte de fonds destinée à financer la "Global Sumud Flotilla – The Second Mission", une initiative maritime présentée comme humanitaire mais que les autorités israéliennes accusent d'être directement organisée par l'organisation terroriste Hamas avec l'appui de groupes internationaux.

Selon le ministère de la Défense, cette décision s'inscrit dans la campagne économique menée par Israël pour affaiblir le Hamas et contrer ses tentatives de déstabilisation de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes affirment avoir agi après un travail conjoint de la marine israélienne, du renseignement militaire (Aman) et du Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme.

D'après le communiqué, la flottille regrouperait plus de 100 navires et environ 1.000 participants partis de plusieurs pays, notamment la Turquie, l'Espagne et l'Italie. Israël soutient que cette initiative contrevient à la résolution 2803 des Nations unies, selon laquelle l'aide à Gaza doit transiter par des canaux officiels reconnus. Les autorités israéliennes estiment également que l'opération compromet les efforts de stabilisation menés par l'administration Trump dans la région.

Le gouvernement israélien affirme que la vitrine publique du projet est l'organisation "Global Sumud Flotilla" (GSF), chargée de lever des fonds pour acheter des navires et recruter des participants. Selon Israël, ces activités manqueraient de transparence et pourraient enfreindre la loi. Le communiqué évoque aussi des arrestations récentes en Tunisie de membres du groupe pour des soupçons de blanchiment d'argent et de corruption, ainsi que la détention de plusieurs responsables dans d'autres pays.

Les sanctions visent à perturber les sources de financement de la flottille et à dissuader d'éventuels donateurs. Le ministère israélien de la Défense souligne que la loi autorise la saisie de biens appartenant à une organisation terroriste déclarée ou destinés à la préparation d'actes terroristes graves, lorsqu'une telle mesure est jugée nécessaire pour empêcher ses activités.