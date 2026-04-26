Après une escale en Italie, la nouvelle flottille pro-palestinienne poursuit sa route vers Gaza

Une nouvelle flottille internationale a pris la direction de la bande de Gaza avec l’objectif affiché de contester le blocus maritime imposé au territoire palestinien et d’acheminer une "aide humanitaire" à la population locale. Baptisée "Global Sumud", l’initiative réunit des militants, représentants d’organisations civiles et volontaires issus de plusieurs pays.

Partie de Barcelone à la mi-avril, l’expédition a fait escale jeudi dans le port de Syracuse avant de poursuivre sa route vers les côtes de Gaza. Selon plusieurs participants interrogés par une agence turque, la mission vise à ouvrir un corridor humanitaire, contribuer à la reconstruction du territoire et manifester un soutien politique aux habitants de Gaza.

Les organisateurs prévoient la participation d’environ une centaine d’embarcations, notamment en provenance de Turquie et de Grèce. Aucune date précise d’arrivée au large de Gaza n’a été annoncée.

Une précédente flottille organisée par le même groupe en octobre dernier avait été interceptée par la marine israélienne en eaux internationales. Les autorités israéliennes avaient alors pris le contrôle des navires, arrêté des centaines d’activistes puis procédé à leur expulsion. Israël avait ensuite affirmé que cette opération était liée au groupe terroriste Hamas.

Cette nouvelle tentative intervient dans un contexte régional toujours tendu, alors que la guerre à Gaza et les restrictions d’accès humanitaire continuent de susciter de fortes réactions sur la scène internationale.