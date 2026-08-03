Israël-Liban : Washington appelle à la patience avant une nouvelle série de négociations

À la veille du septième cycle de négociations directes entre Israël et le Liban, prévu à Rome, l'ambassadeur américain au Liban, Michel Issa, a appelé les deux parties à faire preuve de patience dans la mise en œuvre de l'accord trilatéral conclu en juin.

Selon lui, de nombreux aspects techniques restent à régler afin de garantir la sécurité des civils sur le terrain.

« Il existe une différence essentielle entre la signature d'un accord et son application concrète. Aller trop vite risquerait de mettre en danger les populations que ce processus est censé protéger », a-t-il déclaré.

Le diplomate estime qu'il est préférable de prendre le temps nécessaire pour assurer une mise en œuvre efficace, avant d'étendre progressivement le dispositif à d'autres zones.

L'accord de juin prévoit le déploiement de l'armée libanaise dans plusieurs secteurs du sud du Liban autrefois sous influence du Hezbollah, tandis qu'Israël doit se retirer de sa zone de sécurité, à condition que le mouvement terroriste chiite soit désarmé.

Il y a deux semaines, Tsahal a effectué un premier retrait d'une zone pilote dans le sud du Liban. Beyrouth accuse toutefois Israël de freiner le déploiement des forces armées libanaises dans ce secteur.