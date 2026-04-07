JD Vance en Hongrie pour soutenir Viktor Orban

Le vice-président américain JD Vance s’est rendu mardi à Budapest pour afficher son soutien au Premier ministre hongrois Viktor Orban, à l’approche d’élections législatives. Cette visite, hautement symbolique, intervient alors que plusieurs sondages annoncent une compétition serrée, voire défavorable au chef du gouvernement hongrois.

Dès son arrivée, JD Vance a multiplié les déclarations élogieuses à l’égard de la Hongrie et de son dirigeant, insistant sur la solidité des relations bilatérales. « La relation et l’amitié entre la Hongrie et les États-Unis sont très importantes pour nous », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Le président vous aime, et moi aussi », en référence à Donald Trump. Il a également salué le rôle d’Orban dans ce qu’il considère comme la prospérité et la stabilité de l’Europe.

Le vice-président américain, accompagné de son épouse Usha Vance, a été accueilli à l’aéroport de Budapest par le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, qui a évoqué « un nouvel âge d’or » dans les relations entre Washington et Budapest. Cette proximité politique entre les deux capitales s’inscrit dans une convergence idéologique sur plusieurs dossiers, notamment la souveraineté nationale, les questions migratoires et les rapports avec l’Union européenne.

Au-delà du soutien affiché à Viktor Orban, cette visite s’inscrit également dans un contexte international tendu. L’administration Trump est engagée dans la gestion du conflit avec l’Iran, désormais entré dans sa sixième semaine, avec des répercussions notables sur les marchés de l’énergie et sur la popularité du président américain.

Connu pour ses positions critiques à l’égard des interventions militaires à l’étranger, JD Vance joue un rôle dans les efforts diplomatiques indirects visant à désamorcer la crise. Son déplacement en Hongrie apparaît ainsi comme une opération à double dimension : politique intérieure européenne et repositionnement stratégique américain dans un contexte de tensions globales.