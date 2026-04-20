JD Vance et la délégation américaine devraient arriver au Pakistan dans les prochaines heures

Le vice-président américain JD Vance et une délégation de haut niveau sont attendus au Pakistan dans les prochaines heures pour engager des discussions sur l’Iran, a indiqué Donald Trump dans une interview accordée au New York Post. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales, marqué par des incertitudes autour des négociations et des risques de reprise des hostilités.

«Nous sommes censés avoir des pourparlers», a déclaré Donald Trump lors de cet entretien, minimisant les doutes quant à l’issue des discussions.

Cette mission intervient alors que Téhéran n’a pas encore confirmé officiellement sa participation aux pourparlers, laissant planer une incertitude sur leur tenue effective. Dans le même temps, les signaux envoyés par l’Iran restent ambivalents, entre ouverture affichée au dialogue et rhétorique militaire plus dure, notamment via des déclarations de médias proches des Gardiens de la révolution.

Selon Donald Trump, une rencontre au plus haut niveau n’est pas exclue en cas d’avancée significative. Le président américain affirme qu’il serait prêt à rencontrer lui-même les dirigeants iraniens si des progrès étaient réalisés dans les négociations, suggérant une possible accélération du processus en cas de compromis.

Ces discussions, si elles se concrétisent, pourraient constituer une étape clé dans les efforts visant à contenir l’escalade entre les États-Unis et l’Iran. Elles s’inscrivent dans une séquence diplomatique délicate, où chaque signal est scruté de près par les acteurs régionaux et internationaux.