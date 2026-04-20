Joseph Aoun affirme avoir choisi la négociation avec Israël pour "sauver le Liban"

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré devant des parlementaires avoir choisi la voie des négociations avec Israël afin de "sauver le Liban", estimant que son pays se trouvait à un tournant décisif entre poursuite de la guerre et recherche d'une stabilité durable.

Selon un communiqué de la présidence, Aoun a affirmé que Beyrouth faisait face à deux options : continuer le conflit avec ses conséquences humanitaires, sociales, économiques et sur la souveraineté nationale, ou engager des discussions pour y mettre fin. "J'ai choisi la négociation", a-t-il déclaré, se disant plein d'espoir quant à la possibilité de sortir le pays de la crise.

Le chef de l'État a précisé que ces pourparlers avec Israël étaient distincts de toute autre négociation régionale, en référence aux discussions entre Washington et Téhéran autour d'un cessez-le-feu. L'Iran affirme de son côté qu'un éventuel accord avec les États-Unis devrait empêcher Israël de frapper le Hezbollah terroriste au Liban.

Joseph Aoun a indiqué que la délégation libanaise resterait conduite par Simon Karam, mettant fin aux spéculations internes sur un éventuel changement d'équipe.

Selon la présidence libanaise, les objectifs des discussions avec Israël sont d'obtenir l'arrêt des opérations israéliennes, la fin de la présence militaire de Tsahal sur le territoire libanais et le déploiement de l'armée libanaise le long de la frontière entre les deux pays.

Aoun a également affirmé que le président américain Donald Trump avait exprimé son soutien aux demandes libanaises lors d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants jeudi dernier. Il n'a toutefois donné aucune indication sur une éventuelle rencontre prochaine avec Trump ou avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.