Le président libanais juge "cruciaux" les pourparlers directs avec Israël

Au lendemain de l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, le président libanais Joseph Aoun a insisté sur l’importance d’engager un dialogue direct entre les deux pays, qualifiant ces discussions de « cruciales » pour l’avenir de la région.

Dans un communiqué diffusé par la présidence quelques heures après l’entrée en vigueur de la trêve, le chef de l’État a affirmé que « les pourparlers directs sont cruciaux (...) et un cessez-le-feu représente le début d’un processus de négociations, une voie soutenue au niveau local et international ». Une déclaration qui s’inscrit dans un contexte diplomatique inédit, marqué par l’implication active de Donald Trump, artisan de l’accord de cessation des hostilités.

Joseph Aoun a également précisé les priorités de Beyrouth dans ces discussions à venir. Il a évoqué la nécessité de « consolider le cessez-le-feu », mais aussi d’obtenir « le retrait des forces israéliennes des territoires du sud occupés », de « récupérer les prisonniers » et de « traiter les contentieux frontaliers » persistants entre les deux pays.

Ces objectifs traduisent la volonté des autorités libanaises de transformer cette trêve en un processus politique structuré, susceptible de déboucher sur un accord durable. Dans un environnement régional instable, où les tensions restent vives malgré l’accalmie, Beyrouth cherche à renforcer sa position diplomatique tout en répondant aux attentes internes en matière de souveraineté et de sécurité.

L’ouverture de pourparlers directs, si elle se concrétise, constituerait une évolution majeure dans les relations entre Israël et le Liban, historiquement marquées par l’absence de dialogue officiel et par des épisodes répétés de confrontation.