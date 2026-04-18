Joseph Aoun ouvre la voie à "une nouvelle phase" et à des accords permanents

Au lendemain de l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, le président Joseph Aoun a affirmé que son pays entrait dans « une nouvelle phase », marquée par la recherche d’« accords permanents » destinés à garantir la souveraineté nationale et la stabilité régionale.

Dans une allocution télévisée, la première depuis la trêve, le chef de l’État libanais a insisté sur la nécessité de passer « d’une phase de cessez-le-feu à une phase de transition vers des accords durables qui préservent les droits de notre peuple, l’unité de notre territoire et la souveraineté de notre nation ».

Joseph Aoun a également revendiqué une reprise en main historique de la décision politique libanaise : « Nous avons repris le Liban et le pouvoir de décision du Liban pour la première fois depuis près d’un demi-siècle ». Affirmant une ligne souverainiste, il a ajouté : « Aujourd’hui, nous négocions pour nous-mêmes… nous ne sommes plus un pion dans le jeu de quiconque, ni le théâtre des guerres de qui que ce soit, et nous ne le serons plus jamais ».

La perspective de discussions directes avec Israël, sujet hautement sensible au Liban, a été abordée sans ambiguïté. Le président a tenu à désamorcer toute critique : ces négociations « ne sont pas un signe de faiblesse ni une concession », assurant qu’elles ne signifieront jamais « l’abandon d’un droit, d’un principe ou de la souveraineté nationale ».

Dans un pays profondément marqué par les divisions internes et le poids du Hezbollah, soutenu par l’Iran, cette orientation politique constitue un pari risqué mais structurant. Le président a fixé des objectifs précis : obtenir le retrait israélien, restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire, garantir le retour des déplacés et des prisonniers, et sécuriser durablement le pays.