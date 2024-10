"Je ramènerai la paix au Moyen-Orient" : Trump s'adresse aux Libanais

Donald Trump a promis mardi de "rétablir rapidement la paix au Moyen-Orient" dans un message posté sur X, visant particulièrement la communauté libanaise.

"Sous mon administration, nous avions la paix au Moyen-Orient, et nous l'aurons à nouveau très bientôt !", a déclaré l'ancien président américain, critiquant au passage l'administration Biden-Harris qu'il accuse d'être responsable des souffrances et de la destruction au Liban.

Le candidat républicain a promis une "paix véritable et durable" qui ne se répéterait pas "tous les 5 ou 10 ans", s'engageant à maintenir "un partenariat équitable entre toutes les communautés libanaises". "Vos amis et familles au Liban méritent de vivre en paix, prospérité et harmonie avec leurs voisins", a-t-il ajouté, concluant son message par un appel direct : "Votez Trump pour la paix !"

Cette sortie intervient alors que les tensions restent vives à la frontière israélo-libanaise, où les affrontements entre Israël et le Hezbollah se poursuivent depuis plusieurs mois.