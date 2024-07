La Fédération internationale de judo (FIJ) a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant l'échec de l'Algérien Messaoud Redouane Dris à la pesée pour son combat dans la catégorie des moins de 73 kg contre l'Israélien Tohar Butbul aux Jeux Olympiques de Paris. L'instance dirigeante du judo souligne que les athlètes peuvent parfois devenir "victimes de conflits politiques plus larges".

Selon la FIJ, Dris s'est présenté à la session de contrôle du poids dix minutes avant la date limite, mais il a été constaté qu'il dépassait de 400 grammes la limite autorisée pour concourir le lendemain.

Cette situation a provoqué des réactions contrastées. Yael Arad, présidente du Comité olympique israélien, a qualifié l'incident de "honte" et a appelé à des sanctions contre la délégation nord-africaine. En revanche, les médias algériens et le sponsor de la délégation ont salué Dris. Face à cette controverse, la FIJ a déclaré dans un communiqué : "À l'issue des Jeux Olympiques, une révision complète et une enquête sur la situation seront menées, et des mesures supplémentaires seront prises si nécessaire." L'organisation a également souligné l'importance de préserver l'intégrité du sport : "Nous croyons que le sport doit rester un domaine d'intégrité et d'équité, libre des influences des conflits internationaux. Malheureusement, les athlètes deviennent souvent victimes de différends politiques plus larges qui vont à l'encontre des valeurs du sport."