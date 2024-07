JO 2024 : L'Irak s'insurge contre la présence du drapeau israélien, le CIO reste inflexible

La délégation irakienne a exprimé son mécontentement face à la présence du drapeau israélien aux côtés de ses couleurs nationales, malgré l'absence de l'équipe israélienne lors du match de l'Irak contre l'Ukraine à Lyon.

Harda Rauf, chef de la délégation irakienne, a révélé avoir demandé au Comité International Olympique (CIO) de retirer ou de déplacer le drapeau israélien, une requête qui s'est heurtée à un refus. Le CIO a justifié sa position en invoquant les règles olympiques qui imposent l'affichage des drapeaux de tous les pays participants par ordre alphabétique.

Cette situation a provoqué l'envoi d'une protestation formelle de la part de la délégation irakienne, qui a réitéré sa demande avant le match contre l'Argentine, sans succès. L'Irak, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël et soutient activement la cause palestinienne, se trouve ainsi confronté aux principes d'universalité et de neutralité prônés par le mouvement olympique.

Ce différend s'inscrit dans un contexte plus large de tensions, rappelant la récente demande du Comité olympique palestinien d'exclure les athlètes israéliens des compétitions en raison du conflit à Gaza, également rejetée par le CIO.

Malgré ces tensions diplomatiques, le match de football masculin Israël-Mali, considéré comme à haut risque par les autorités françaises, s'est déroulé sans incident à Paris, illustrant la volonté du CIO et des organisateurs de maintenir l'esprit olympique au-delà des conflits géopolitiques.