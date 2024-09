Joe Biden appelle à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas lors de son discours à l'ONU

Dans un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Joe Biden a lancé un appel pressant à Israël et au Hamas pour qu'ils acceptent le plan de cessez-le-feu et de libération d'otages négocié par les États-Unis avec l'Égypte et le Qatar. Le président a commencé par rappeler l'horreur des attaques du 7 octobre, soulignant que "le monde ne doit pas reculer devant les atrocités du 7 octobre. Tout pays aurait le droit et la responsabilité de s'assurer qu'une telle attaque ne puisse jamais se reproduire."

Biden a détaillé l'ampleur de la tragédie : "Des milliers de terroristes du Hamas soutenus par l'Iran ont envahi un État souverain, tuant et massacrant plus de 1 200 personnes, dont 46 Américains, dans leurs maisons et lors d'un festival de musique. Des actes ignobles de violence sexuelle. Deux cent cinquante innocents pris en otage." Le président américain a ensuite évoqué la situation humanitaire catastrophique à Gaza : "Les civils innocents à Gaza traversent aussi l'enfer. Des milliers et des milliers de civils, y compris des travailleurs humanitaires, trop de familles déplacées, s'entassant dans des tentes, faisant face à une situation humanitaire désastreuse. Ils n'ont pas demandé cette guerre que le Hamas a commencée." Face à cette situation critique, Biden a présenté la proposition de cessez-le-feu élaborée avec le Qatar et l'Égypte : "J'ai proposé, avec le Qatar et l'Égypte, un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages. Il a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est temps maintenant pour les parties de finaliser ses termes, de ramener les otages chez eux et d'assurer la sécurité d'Israël et d'une Gaza libérée de l'emprise du Hamas, de soulager les souffrances à Gaza et de mettre fin à cette guerre." Cette déclaration, accueillie par des applaudissements, marque une intensification des efforts diplomatiques américains pour mettre fin au conflit. Elle souligne également la position délicate de Biden, cherchant à la fois à soutenir le droit d'Israël à se défendre tout en exprimant une préoccupation croissante pour la situation humanitaire à Gaza. Par ailleurs, le président américain a abordé la question sensible de la violence des résidents israéliens contre les Palestiniens en Judée-Samarie. "Nous devons également nous attaquer à la montée de la violence contre les Palestiniens innocents en Cisjordanie," a déclaré Biden, soulignant l'importance de cette problématique. Cette déclaration fait écho aux sanctions que son administration a commencé à imposer contre des extrémistes israéliens et leurs organisations depuis le début de l'année. Dans le même temps, le président américain a réitéré son soutien à une solution à deux États, appelant à "créer les conditions d'un meilleur avenir". Il a évoqué une vision où "Israël jouirait de la sécurité, de la paix, d'une reconnaissance totale et de relations normalisées avec tous ses voisins, et où les Palestiniens vivraient dans la sécurité, la dignité et l'autodétermination dans leur propre État".