Keir Starmer se rendra au Moyen-Orient pour évoquer la réouverture du détroit d’Ormuz

Le Premier ministre britannique Keir Starmer doit effectuer prochainement une visite au Moyen-Orient afin de discuter avec les partenaires du Golfe de la réouverture du détroit d’Ormuz, axe stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures. Cette initiative intervient dans la foulée du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, qui prévoit notamment un retour progressif à la normalisation du trafic maritime dans cette zone cruciale.

Selon Downing Street, l’objectif de ce déplacement est de consolider les conditions d’une réouverture « stable et durable » du détroit, par lequel transite environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Les discussions porteront également sur la sécurité des routes maritimes et les garanties nécessaires pour éviter toute nouvelle perturbation.

Dans un communiqué, Keir Starmer a salué l’accord de cessez-le-feu, estimant qu’il offrait « un moment de répit à la région et au monde ». Il a souligné l’importance de transformer cette trêve temporaire en une désescalade durable, appelant à un engagement diplomatique renforcé de l’ensemble des acteurs régionaux et internationaux.