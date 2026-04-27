Kiev menace Israël après l’arrivée possible d’un navire de céréales contestées

L’Ukraine a averti qu’elle pourrait engager des mesures diplomatiques et juridiques contre Israël si un navire transportant des céréales en provenance de territoires ukrainiens occupés par la Russie était autorisé à accoster au port de Port de Haïfa. Selon une source diplomatique ukrainienne, Kiev considère cette cargaison comme du « grain volé » et exige son rejet.

D’après le quotidien Haaretz, le navire Panormitis, soupçonné de transporter ces céréales, attend actuellement une autorisation pour accoster en Israël. « Si ce navire et sa cargaison ne sont pas refusés, nous nous réservons le droit d’activer l’ensemble des réponses diplomatiques et juridiques internationales », a déclaré la source, sous couvert d’anonymat.

Cette mise en garde s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour du commerce de produits issus de zones occupées. Kiev accuse Moscou de piller les ressources agricoles ukrainiennes depuis le début du conflit et surveille de près les flux maritimes suspects. La question est d’autant plus sensible que, selon Haaretz, quatre cargaisons similaires auraient déjà été déchargées en Israël depuis le début de l’année.

« Le blanchiment de marchandises volées est inacceptable », a insisté la source ukrainienne, regrettant que les précédentes protestations n’aient pas été suivies d’effets. Le ministère israélien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement réagi à ces accusations.

Au-delà de l’incident ponctuel, cette affaire pourrait avoir des répercussions sur les relations bilatérales entre Israël et l’Ukraine. Kiev prévient en effet qu’une autorisation d’accostage serait interprétée comme une forme de complaisance à l’égard des pratiques russes, dans un contexte où la guerre continue de redéfinir les équilibres diplomatiques et économiques en Europe et au Moyen-Orient.