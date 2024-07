L'administration Biden envisage des sanctions contre Betsalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir (média)

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a tenu mercredi une réunion de haut niveau pour discuter du renforcement des mesures contre les implantations israéliennes de Judée-Samarie, a rapporté le site Walla. Selon trois hauts responsables américains, l'administration Biden envisage même des sanctions contre deux ministres israéliens, Betsalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, considérés comme responsables de la détérioration de la situation sécuritaire en Judée-Samarie.

Cette réunion, à laquelle ont participé des représentants de toutes les agences de politique étrangère, de sécurité nationale et de renseignement, témoigne de la frustration et de la colère croissantes de l'administration américaine face à la politique d'expansion des implantations et d'affaiblissement de l'Autorité palestinienne menée par le gouvernement israélien.

AP Photo/Gerald Herbert

La question des implantations devrait être l'un des sujets centraux de la rencontre prévue entre le président Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche la semaine prochaine. Cette réunion intervient dans un contexte tendu, marqué par la décision du gouvernement israélien de promouvoir la construction de 5 000 nouveaux logements dans les implantations et de légaliser cinq avant-postes. Parmi les mesures envisagées figurent le renforcement des sanctions américaines contre les résidents israéliens, l'extension de ces sanctions aux organisations non gouvernementales et aux entités impliquées dans la construction de implantations, ainsi que des sanctions possibles contre les ministres Smotrich et Ben-Gvir. Mais aussi la révision de la politique américaine de boycott de Smotrich, avec une suggestion d'ouvrir un dialogue pour tenter de modifier son comportement, et l'annulation de la politique de l'administration Trump d'étiqueter les produits des implantations comme "Made in Israel". Cette situation met en lumière les tensions croissantes entre l'administration Biden et le gouvernement Netanyahou sur la question des implantations, considérée comme un obstacle majeur à la paix entre Israéliens et Palestiniens.