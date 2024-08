L'administration Biden intensifie ses sanctions contre la violence en Judée-Samarie

Dans une démarche sans précédent, l'administration Biden vient d'annoncer sa sixième vague de sanctions visant à contrer la violence en Judée-Samarie. Cette fois-ci, les mesures ciblent une organisation et un agent de sécurité civil impliqués dans des actes violents contre des Palestiniens.

Le groupe Hashomer Yosh (Les Gardiens de Judée et Samarie) et Yitzhak Levi Filant, un agent de sécurité, sont dans le collimateur des autorités américaines. Cette décision intervient peu après deux incidents violents ayant causé la mort de deux Palestiniens dans la région.

Le manque d'action des autorités israéliennes face à ces violences suscite l'inquiétude. Le chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, aurait exprimé en privé sa frustration face à l'inaction de la police israélienne, sous la tutelle du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Face à cette situation, plusieurs pays occidentaux, menés par les États-Unis, ont commencé à imposer leurs propres sanctions. Depuis février, 11 individus et 11 entités ont été désignés par les États-Unis. Hashomer Yosh est accusé de soutenir au moins 26 avant-postes agricoles non autorisés en Judée-Samarie, dont certains dirigés par des individus déjà sanctionnés par les États-Unis. L'organisation aurait également participé à l'expulsion de résidents palestiniens de Khirbet Zanuta en janvier dernier. Quant à Filant, bien que son rôle soit officiellement celui d'un agent de sécurité, il est accusé d'avoir mené des actions malveillantes dépassant ses attributions, notamment en dirigeant un groupe de résidents israéliens armés pour harceler et expulser des Palestiniens..

Le Département d'État américain souligne que "la violence extrémiste en Judée-Samarie cause d'intenses souffrances humaines, nuit à la sécurité d'Israël et compromet les perspectives de paix et de stabilité dans la région". Il appelle le gouvernement israélien à tenir pour responsables les individus et entités impliqués dans ces violences.