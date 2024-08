L'administration Biden poursuivie en justice pour des sanctions à l'encontre de résidents israéliens de Judée-Samarie

Une bataille juridique s'engage sur le sol américain, opposant des groupes pro-israéliens et des citoyens binationaux au président Joe Biden. L'objet du litige ? Un décret présidentiel visant à sanctionner les individus impliqués dans des violences en Judée-Samarie. Le 28 février dernier, Biden signait un ordre exécutif permettant d'imposer des sanctions financières et des restrictions de visa à l'encontre de personnes "attaquant ou intimidant des Palestiniens, ou s'emparant de leurs biens". La Maison Blanche justifiait cette mesure comme un moyen de "promouvoir la paix et la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens".

Mais cette décision a provoqué l'ire de certains groupes pro-israéliens. Une plainte a été déposée devant le tribunal fédéral d'Amarillo, au Texas, arguant que le décret de Joe Biden viole leurs droits à la liberté d'expression et interfère illégalement avec l'exercice de leurs croyances religieuses. Parmi les plaignants, on trouve des organisations comme Texans for Israel, une association chrétienne à but non lucratif, et Regavim, une ONG israélienne. Des citoyens binationaux américano-israéliens vivant en Judée-Samarie, opposés à la solution à deux États soutenue par l'administration Biden, se sont également joints à l'action en justice.

Cette affaire met en lumière les tensions croissantes entre la politique de l'administration Biden au Moyen-Orient et certains groupes pro-israéliens aux États-Unis. Alors que le conflit israélo-palestinien continue de faire rage, cette bataille juridique pourrait avoir des répercussions importantes sur la façon dont les États-Unis gèrent les tensions dans la région, et sur leurs relations avec Israël.