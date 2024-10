L'AESA assouplit ses recommandations pour les vols dans l'espace aérien israélien

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a révisé ses recommandations concernant les opérations aériennes dans l'espace aérien israélien. Cette décision marque un changement significatif par rapport à la position adoptée fin septembre.

L'AESA a levé sa recommandation précédente qui déconseillait aux compagnies aériennes d'opérer dans l'espace aérien israélien. Désormais, l'agence préconise aux transporteurs aériens de mettre en place des procédures strictes de surveillance des risques pour les vols au-dessus d'Israël. Dans un communiqué, l'AESA a déclaré : "La Commission européenne et l'Agence européenne de la sécurité aérienne ont mis à jour le Bulletin d'information sur les zones de conflit (CZIB) pour Israël émis le 28 septembre. Le CZIB révisé recommande aux opérateurs aériens de mettre en œuvre un processus de surveillance rigoureux et une évaluation des risques pour chaque vol lorsqu'ils envisagent d'opérer dans l'espace aérien d'Israël." Cette nouvelle recommandation est valable jusqu'au 31 octobre, mais l'agence précise qu'elle peut être revue, adaptée ou retirée plus tôt en fonction de l'évolution de la situation.

Cette mise à jour fait suite à une recommandation plus stricte émise le 28 septembre, après qu'Israël a confirmé l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. À l'époque, l'AESA suggérait aux compagnies aériennes de "ne pas opérer dans les espaces aériens du Liban et d'Israël, à tous les niveaux de vol."