L'agresseur de Salman Rushdie inculpé pour soutien au Hezbollah

L'homme qui a grièvement blessé l'écrivain Salman Rushdie lors d'une attaque au couteau dans l'ouest de New York fait désormais l'objet d'une nouvelle inculpation pour avoir soutenu un groupe terroriste. Une mise en accusation dévoilée mercredi au tribunal fédéral de Buffalo inculpe Hadi Matar pour avoir fourni un soutien matériel au Hezbollah, un groupe terroriste basé au Liban et soutenu par l'Iran.

L'acte d'accusation ne détaille pas les preuves qui relient Matar au groupe.

Cette nouvelle charge fédérale intervient après que Matar a refusé plus tôt ce mois-ci une offre des procureurs de l'État de recommander une peine de prison plus courte s'il acceptait de plaider coupable devant le tribunal du comté de Chautauqua, où il est inculpé de tentative de meurtre et de violences. Cet accord l'aurait également obligé à plaider coupable à une accusation fédérale liée au terrorisme, qui n'avait pas encore été déposée à l'époque.

Les deux affaires vont désormais être jugées séparément. La sélection du jury dans le procès étatique est prévue pour le 15 octobre.

Matar, 26 ans, a été détenu sans caution depuis l'attaque de 2022, au cours de laquelle il a poignardé Rushdie plus d'une douzaine de fois alors que l'écrivain acclamé s'apprêtait à donner une conférence à l'Institut Chautauqua. Les coups de couteau ont aveuglé Rushdie d'un œil. Le modérateur de l'événement, Henry Reese, a également été blessé.