L'armée américaine dit avoir tué 15 terroristes de l'EI dans un raid en Irak

Un raid conjoint américano-irakien a frappé l'État islamique (EI) dans l'ouest de l'Irak, éliminant 15 terroristes jihadistes, selon une annonce du Commandement central américain (Centcom) vendredi. L'opération, menée aux premières heures du 29 août, visait à perturber les capacités opérationnelles de l'EI dans la région.

Le Centcom souligne l'arsenal conséquent saisi lors de l'intervention, comprenant armes, grenades et ceintures explosives. L'opération aurait été menée sans faire de victimes civiles, bien que sept militaires américains aient été blessés, leur état étant décrit comme stable.

Cette action s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contrecarrer les plans de l'EI, non seulement en Irak mais aussi au-delà des frontières régionales. Malgré la proclamation de victoire contre l'EI par Bagdad fin 2017, la menace djihadiste persiste, particulièrement dans les zones rurales et isolées du pays.

Le contingent américain en Irak, fort d'environ 2500 hommes, fait partie d'une coalition internationale dont la mission devait initialement prendre fin. Cependant, face aux récents développements régionaux, l'Irak a annoncé mi-août le report de cette échéance. Cette opération rappelle que, malgré des revers majeurs, l'EI demeure une préoccupation sécuritaire importante pour l'Irak, ses alliés, et la communauté internationale. Elle souligne également la nécessité d'une vigilance constante et d'une coopération internationale soutenue dans la lutte contre le terrorisme dans la région.