L'armée française face à un test de dissuasion contre la Russie de Poutine

Dans un contexte géopolitique tendu, l'armée française se prépare à un test décisif qui pourrait redéfinir son rôle au sein de l'OTAN et sa capacité à faire face à une éventuelle agression russe. En mai 2025, les forces françaises participeront à l'exercice "Dacian Spring 2025" en Roumanie, un défi logistique et stratégique sans précédent.

L'enjeu est de taille : déployer une brigade opérationnelle de 3 000 à 5 000 soldats en seulement 10 jours sur le flanc est de l'OTAN. Cette manœuvre s'inscrit dans une transformation profonde de l'armée française, visant à la préparer à un conflit de haute intensité similaire à la guerre en Ukraine. "Nous avions l'habitude de jouer à la guerre. Maintenant, il y a un ennemi désigné, et nous nous entraînons avec ceux avec qui nous irions réellement en guerre," déclare le général Bertrand Toujouse, chef du commandement terrestre de l'armée pour l'Europe. Ce défi logistique met en lumière les obstacles persistants à la mobilité militaire en Europe. Malgré les progrès réalisés depuis 2022, l'absence d'un "Schengen militaire" continue de poser problème. Les autorités militaires françaises ont diversifié leurs moyens de transport, combinant désormais trains, camions et bateaux pour surmonter ces difficultés. L'exercice "Dacian Spring 2025" n'est qu'une étape intermédiaire vers un objectif plus ambitieux fixé par l'OTAN : d'ici 2027, la France devra être capable de déployer une division entière (10 000 à 25 000 soldats) en 30 jours, munitions et approvisionnements compris. Cependant, ces ambitions pourraient se heurter à des contraintes budgétaires. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, met en garde : "J'attends que les ressources prévues soient entièrement disponibles. Si des changements majeurs interviennent, nous pourrions être contraints de retarder l'objectif de 2027." Alors que le nouveau gouvernement français cherche à maîtriser le déficit du pays, l'avenir de la transformation de l'armée française reste incertain. L'exercice "Dacian Spring 2025" sera donc non seulement un test militaire crucial, mais aussi un baromètre de la volonté politique de la France de maintenir son rôle de pilier de la défense européenne face à la menace russe.