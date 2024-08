L'axe Moscou-Téhéran s'arme, le spectre nucléaire plane sur le Moyen-Orient

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, la Russie et l'Iran renforcent leur coopération militaire, faisant planer l'ombre d'une escalade nucléaire dans la région. Cette alliance stratégique, qui se consolide jour après jour, pourrait redessiner l'équilibre des forces mondiales et mettre en péril la stabilité internationale.

Selon des sources citées par Reuters, l'Iran s'apprêterait à livrer à la Russie des centaines de missiles balistiques à courte portée de type Fateh-360, capables de frapper des cibles jusqu'à 120 km. Cette livraison, si elle se concrétise, marquerait une nouvelle étape dans le rapprochement militaire entre Moscou et Téhéran.

Des dizaines de soldats et d'officiers russes auraient déjà été formés en Iran à l'utilisation de ces missiles avancés, ainsi que d'autres types d'armements. Cette formation intensive témoigne de l'engagement profond des deux pays dans cette coopération militaire.

(Vadim Savitsky/Service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

Aussi, la visite récente de Sergueï Choïgou, conseiller à la sécurité nationale de Poutine, à Téhéran, a été l'occasion de discussions sur l'accélération de la livraison d'avions de combat russes SU-35 à l'Iran. Cette transaction, longtemps bloquée, semble maintenant sur le point d'aboutir, renforçant encore les capacités militaires iraniennes. Parallèlement à ces échanges d'armements conventionnels, l'Iran poursuit son programme nucléaire avec une détermination inquiétante. Selon le Wall Street Journal, Téhéran continue d'améliorer sa position en vue du développement d'armes nucléaires. L'agence de renseignement américaine a récemment informé les membres du Congrès que l'Iran réduisait dangereusement son "temps de percée" - le temps nécessaire pour produire suffisamment de matière fissile pour une bombe. Bien que les États-Unis estiment que l'Iran n'a pas encore commencé à développer un dispositif explosif, étape cruciale dans la fabrication d'une arme nucléaire, la situation reste extrêmement préoccupante.

Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Selon l'agence Reuters, Vladimir Poutine aurait demandé à l'ayatollah Khamenei que la riposte iranienne contre Israël, suite à l'élimination d'Ismaïl Haniyeh, soit mesurée et n'entraîne pas de pertes humaines. Cette demande, transmise lors de la visite de Choïgou à Téhéran, pourrait indiquer une volonté russe de maintenir un certain contrôle sur les actions de son allié iranien. L'intensification de la coopération militaire russo-iranienne et les avancées du programme nucléaire iranien suscitent de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Les États-Unis et leurs alliés observent avec appréhension cette alliance qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces au Moyen-Orient et au-delà. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ont récemment exprimé leur préoccupation face aux progrès de l'Iran dans le domaine nucléaire. La menace de nouvelles sanctions plane sur Moscou et Téhéran, mais leur efficacité reste à prouver face à la détermination des deux pays. L'alliance croissante entre la Russie et l'Iran, couplée à l'avancée du programme nucléaire iranien, dessine les contours d'un monde de plus en plus instable et dangereux. Alors que le Moyen-Orient semble au bord d'un conflit majeur, les prochains mois s'annoncent critiques pour la stabilité mondiale. La capacité des puissances occidentales à contenir cette alliance émergente et à freiner les ambitions nucléaires iraniennes sera déterminante pour l'avenir de la paix internationale.