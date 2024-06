L'Azerbaïdjan propose un cessez-le-feu mondial durant la COP29 en novembre

L'Azerbaïdjan veut proposer que le monde entier respecte un "cessez-le-feu" pendant la 29e conférence climatique des Nations unies, prévue en novembre à Bakou, ont déclaré ce vendredi 7 juin à l'AFP les organisateurs.

"L'initiative de trêve de la COP est quelque chose que le chef d'État de l'Azerbaïdjan présentera en appelant la communauté internationale à observer un cessez-le-feu", a déclaré Ialtchine Rafiev, négociateur en chef de la présidence azerbaïdjanaise de la COP29, lors d'un entretien à Bonn. "Les guerres et les conflits armés, les activités militaires, sont l'une des plus importantes activités génératrices d'émissions et sont explicitement liées à l'agenda climatique", a-t-il ajouté, appelant à un cessez-le-feu pendant deux semaines.

L'Azerbaïdjan a été désigné en décembre à la dernière minute pour organiser cette COP, au terme d'un blocage géopolitique avec la Russie. Cette désignation était intervenue quelques jours après que l'Azerbaïdjan et l'Arménie avaient annoncé l'ouverture de pourparlers de paix, en plein contexte international tendu à cause de la guerre en Ukraine et à Gaza. Le futur président de la COP29 a défendu auprès de l'AFP la stratégie de l'Azerbaïdjan, deuxième puissance pétrogazière d'affilée à présider les négociations climatiques après les Emirats arabes unis l'an dernier, en dépit de l'appel renouvelé du chef de l'ONU, Antonio Guterres, d'accélérer l'abandon progressif des énergies fossiles, principale cause du réchauffement climatique.