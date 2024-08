L'Écosse coupe les ponts avec Israël : "Pas de dialogue sans paix à Gaza"

Dans un geste diplomatique sans précédent, le gouvernement écossais a annoncé la suspension de tous ses contacts officiels avec les représentants israéliens. Cette décision radicale, annoncée par le Secrétaire aux Affaires extérieures Angus Robertson, intervient dans un contexte de tensions croissantes autour du conflit à Gaza.

Robertson, qui fait face à de vives critiques au sein de son parti pour avoir rencontré la vice-ambassadrice israélienne Daniela Grudsky il y a deux semaines, a tenu à clarifier sa position. "Cette rencontre n'avait aucunement pour but de légitimer les actions du gouvernement israélien à Gaza," a-t-il déclaré, dans ce qui s'apparente à des excuses publiques. Le gouvernement écossais durcit désormais sa position, affirmant qu'il serait "inapproprié d'accepter toute invitation à une nouvelle rencontre". "Cette ligne dure sera maintenue", selon Robertson, "jusqu'à ce que des progrès réels soient réalisés vers la paix, que l'accès à l'aide humanitaire soit garanti sans entrave, et qu'Israël coopère pleinement avec ses obligations internationales concernant les enquêtes sur les accusations de génocide et de crimes de guerre."

Cette décision marque une rupture significative dans la politique étrangère écossaise, traditionnellement alignée sur celle du Royaume-Uni. Elle soulève des questions sur l'impact potentiel sur les relations économiques et culturelles entre l'Écosse et Israël, ainsi que sur les répercussions diplomatiques au sein du Royaume-Uni. Cette prise de position pourrait encourager d'autres nations ou entités à adopter des mesures similaires. Alors que le gouvernement israélien n'a pas encore réagi officiellement à cette annonce, des sources diplomatiques expriment leur inquiétude quant à un possible effet domino dans les relations internationales d'Israël. L'Écosse, bien que n'étant pas un État souverain, envoie un message fort qui pourrait influencer le débat au niveau européen et international sur l'approche à adopter face au conflit en cours.