L'émissaire du président américain à Paris mercredi pour des discussions sur le Liban

L'émissaire du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, doit rencontrer mercredi à Paris l'envoyé spécial français au Liban, Jean-Yves Le Drian, pour de nouvelles discussions sur le Liban, a rapporté l'AFP.

« Jean-Yves Le Drian rencontre à nouveau Amos Hochstein, comme il le fait régulièrement », a indiqué son entourage. Les deux hommes s'étaient en effet rencontrés en avril dernier à Washington. Ils avaient alors partagé « le même sentiment d'urgence et la même détermination à travailler avec les Libanais pour sortir de l'impasse institutionnelle ». Selon Paris et Washington, il y a urgence, pour les Libanais, à élire un nouveau président pour retrouver de la stabilité politique dans un contexte de guerre larvée au sud du pays avec Israël. Selon deux autres sources, l'émissaire américain rencontrera en outre un conseiller de la cellule diplomatique de l'Elysée, qui s'active depuis des mois avec le ministère des Affaires étrangères pour éviter l'escalade entre le Liban et Israël. Cette visite intervient alors que la France s'était dite, la semaine dernière, « extrêmement préoccupée par la gravité de la situation au Liban », notant l'intensification « de manière dramatique » des violences à la frontière avec Israël. Paris avait appelé « toutes les parties à la plus grande retenue ».